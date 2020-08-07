Журналистов телеканала «Настоящее время» задержали в Минске

Штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка задержали, когда они находились в отеле «Минск». За ними пришли двое силовиков в форме и двое – в гражданской одежде, сообщает «Еврорадио». По его информации, задержание связано с тем, что журналисты работали в Белоруссии без аккредитации, что является нарушением законодательства.

По данным «Настоящего времени», их отвезли в Московский РУВД Минска. Телефоны всех троих заблокированы, не отвечает также телефон собственного корреспондента канала в Белоруссии Романа Васюковича. Редакция отмечает, что Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России. Они освещают предвыборную кампанию в стране. Ранее телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщал, что Александр Лукашенко призвал МИД страны обратить внимание на иностранные СМИ и выдворять журналистов, не соблюдающих законы страны и зовущих людей на майданы.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождается арестами политиков, разгонами акций, задержаниями активистов, а также освещающих протестные акции журналистов.

Ранее массовые задержания журналистов в Белоруссии происходили на акциях в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, который в итоге не был зарегистрирован Центризбиркомом. Сам Бабарико сейчас находится под арестом в СИЗО белорусского КГБ.

Редакция телеканала «Настоящее время» требует освободить своих корреспондентов, задержанных в Минске. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин.

«Задержанные журналисты «Настоящего времени» честно выполняли свою работу по освещению выборов президента республики Беларусь. Телеканал «Настоящее время» вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов, но нам ее не дали. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем их немедленного освобождения», — сказал он.

П.Буторин подчеркнул, что телеканал «Настоящее время» уже несколько недель освещает выборы президента Белоруссии и накануне провел четырехчасовой спецэфир, сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.