В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

В отношении более чем тысячи заведений составлены протоколы об административных нарушениях, — сообщает ТАСС со ссылкой на департамент торговли. Там добавили, что основные нарушения в предприятиях общепита – несоблюдение социального дистанцирования, отсутствие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
2020-08-07T18:29:33+03:00
2020-08-07T18:29:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:29, 07 августа 2020
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