В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом

В отношении более чем тысячи заведений составлены протоколы об административных нарушениях, — сообщает ТАСС со ссылкой на департамент торговли. Там добавили, что основные нарушения в предприятиях общепита – несоблюдение социального дистанцирования, отсутствие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.