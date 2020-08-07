Зенит и Локомотив разыграют в Москве Суперкубок России

Этот матч откроет новый футбольный сезон.ё

Суперкубок разыгрывают чемпион страны и обладатель кубка, однако оба титула завоевал питерский Зенит. По регламенту, в этом случае возможность побороться за трофей появляется у серебряного призера чемпионата, а второе место занял московский Локомотив. Новый сезон начинается две недели спустя после окончания предыдущего, который основательно затянулся из-за пандемии коронавируса. Это заставило руководство Премьер-Лиги работать в авральном режиме. Только сегодня объявили, что в случае ничьей будет назначено дополнительное время и если потребуется, серия пенальти.

Большинство специалистов отмечает, что фаворита в этой игре нет. Зенит сильнее по составу, Локомотив более сбалансирован. Путейцев не поколебало даже скандальное увольнение Юрия Семина. Его сменщик Марко Николич сохранил позиции, а победа в Суперкубке может стать для него первым трофеем с Локомотивом. Зенит в короткое межсезонье расстался с защитником Брониславом Ивановичем, которого сменил финалист чемпионата мира Деян Ловрен, перешедший из Ливерпуля.

Матч между Зенитом и Локомотивом начнется в 19 часов. Трансляция на телеканале Матч ТВ.