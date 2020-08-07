Суд приговорил к условным срокам двух молодых людей, которые этой весной напали в метро на двух граждан Нигерии

В ход пошли газовые пистолеты.

Как установил суд, молодые люди были пьяны. По их словам, иностранцы шутили над их внешним видом. Следствие же посчитало, что ультраправые потребовали, чтобы африканцы покинули вагон. Те подчинились. Им вслед выстрелили из газового пистолета. Затем молодые люди дождались нигерийцев на другой станции метро и снова напали на них. После преступники скрылись. Их нашли позже по камерам наблюдения.

Отметим, что молодые люди выглядели как представители неонацистских субкультур: у них были бритые головы, ботинки «Доктор Мартинс», куртки «Лонсдейл». С мужчинами была подруга с прической «челси», популярной у скинхедов. Возможно, молодые люди решили устроить акцию под названием «белый вагон», когда толпа неонацистов врывается в вагоны метро или электричек и избивает всех, кого считает людьми не белой расы. В итоге, один молодой человек получил два с половиной года, а второй два года и пять месяцев условного срока.

В целом, в России, по данным информационно-аналитического центра «Сова», из-за карантина уличная активность националистов весной оказалась фактически нулевой.