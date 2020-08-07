Вакцинация населения от коронавируса начнется только после регистрации препарата, заявляют в Минздраве

Сейчас точной даты нет.

Вопрос регистрации вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, решится только после экспертизы. Сейчас проверяются все документы, в том числе данные клинических исследований, уточнили в пресс-службе Минздрава после того, как замглавы министерства Олег Гриднев, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил ранее называвшуюся дату регистрации – 12 августа. Замминистра также сказал агентству ТАСС, что первыми вакцину получат уязвимые для коронавируса слои населения – медицинские работники и пожилые люди.

В Минздраве отрицают, что медикам и чиновникам в столице уже сейчас предлагают использовать препарат. Об этом писало агентство Bloomberg. В министерстве подчеркивают, что до регистрации препарата вакцинирование не возможно. Напомню, что в июле Bloomberg также сообщал о том, что экспериментальный препарат центра имени Гамалеи еще в апреле вводили топ-менеджерам компаний и правительственным чиновникам. Тогда на это ответили, что в массовый оборот вакцина не поступала. Вакцинацию населения, по утверждению главы Минздрава Михаила Мурашко, планируется начать в октябре.

Россия нацелена стать первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Еще один препарат разработал центр «Вектор», он сейчас находится на стадии клинических испытаний