Американская компания SpaceX запустила на орбиту сразу несколько десятков интернет спутников

Зарубежная пресса называет это новым шагом в освоении космоса.

Ракету Falcon 9 запустили около 8 утра по Москве с мыса Канаверал, — сообщает телеканал CNN, — Она должна вывести на орбиту аппараты зондирования земли и 57 спутников (с их помощью заработает целая сеть широкополосного интернета, доступного отовсюду). Как напоминает британский таблоид The Sun — это уже 10 миссия для компании Илона Маска и общее количество спутников, произведённых для его проекта, превысит пять сотен. Ожидается, что эта интернет-сеть заработает в США и Канаде до конца года.

По сообщению CNBS, около 700 тысяч американцев уже готовы воспользоваться услугами быстрой передачи данных.

Как напоминает телеканал CBS, всё это снова доказывает успешность проекта американского миллиардера. Буквально в минувшее воскресенье на Землю вернулась капсула его же производства с астронавтами, которые работали на международной космической станции. И спустя пару дней после этого, инженеры всё той же компании SpaceX протестировали работу проекта Starship — многоразовую ракету-носитель, которую планируют использовать для доставки грузов на Луну и в рамках миссии на Марс в 2024 году.

Журналисты утверждают: все эти успешные испытания за последнее время показывают тот прорыв в освоении космоса, который совершила компания Илона Маска. Ведь ещё в прошлом году SpaceX сделала как минимум три неудачных запуска — в результате которых прототипы кораблей разрушились в воздухе.

Эксперты CNN всё же делают серьезную оговорку: эти корабли, про которые сейчас идёт речь, пока ещё слишком далеки от идеала. Но SpaceX находится на пути к своей цели и движется к ней семимильными шагами.