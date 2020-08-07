Ливанские власти сообщили о задержании 19 человек по делу о взрыве в Бейруте

Среди них бывшие и нынешние чиновники из администрации морского порта. Официальная версия – взрыв почти трех тысяч тонн аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами шесть лет назад и все это время хранилась на складе в порту. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 150 человек, пострадали около 5 тысяч. Десятки числятся пропавшими без вести.

Цветы и свечи появились у здания посольства Ливана в Москве.

В связи со взрывом в Бейруте в Ливане объявлен трехдневный траур.

Между тем, в Ливане после взрывов начались антиправительственные выступления. Протестующие перекрыли дороги в Бейруте, а также порт в Триполи. Протесты переросли в стычки с военнослужащими ливанской армии. Митингующие протестуют против коррупции, введения новых налогов и требуют срочных мер по выводу страны из кризиса.

Востоковед Елена Супонина считает, что трагедия в Бейруте стала спусковым крючком на фоне огромного количества других проблем.

По словам Супониной, немного улучшить ситуацию в стране может гуманитарная помощь, которая сейчас поступает в Ливан из-за рубежа. Международная конференция по Ливану пройдет 9 августа, — сообщает Еврокомиссия. Конференцию организует Франция, чтобы начать сбор экстренной помощи Ливану для ликвидации последствий катастрофы.