ФАС принципиально не против включения «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств

Так представители ведомства сказали агентству «РИА Новости». ФАС, по словам собеседника агентства, лишь высказала свои опасения на заседании профильной комиссии Минздрава.

В любом случае, добавили в ведомстве, комиссия уже проголосовала за включение лекарства от спинальной мышечной атрофии в список жизненно важных. Окончательное решение примет правительство. Ранее замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев предложил отложить включение «Спинразы» в список жизненно необходимых лекарств. Нижегородцев пояснил РИА Новости, что это лекарство невероятно дорогое, необходимо решить, откуда брать средства на его закупку.