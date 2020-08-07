Доходы Кадырова выросли в прошлом году почти на 140 миллионов рублей

Об этом стало известно из декларации, которая размещена на сайте чеченской администрации. Всего, как следует из документа, глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в прошлом году почти 148 миллионов рублей, — передает агентство ТАСС. Кроме того, он владеет жилым домом площадью более двух тысяч квадратных метров и несколькими участками, личного транспорта у главы Чечни нет.
2020-08-07T17:05:56+03:00
2020-08-07T17:05:56+03:00
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17:05, 07 августа 2020
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