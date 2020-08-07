Бывший король Испании Хуан Карлос поселился в одном из самых дорогих отелей мира

Он живет в гостинице Emirates Palace в Абу-Даби, — пишет испанская газета ABC. По ее сведениям, 82-летний экс-король еще в начале недели прилетел в Эмираты на специально арендованном небольшом самолете. О своем решении покинуть Испанию Хуан Карлос сказал своему сыну, действующему монарху Филиппу VI. Отъезд произошел в разгар расследования и коррупционного скандала вокруг короля, который отрекся от престола шесть лет назад.
2020-08-07T17:04:59+03:00
2020-08-07T17:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 07 августа 2020
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