Адвокаты фигурантов дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках просят допросить министра внутренних дел

Однако, на стадии следствия им в этом отказали, — сказал агентству ТАСС защитник одного из обвиняемых Алексей Коврижкин. Он пояснил, что они хотели услышать от главы МВД Владимира Колокольцева ответы о причинах прекращения дела Голунова. Тем временем, как передает агентство Интерфакс, само расследование в отношении полицейских уже завершено. Ранее сообщалось, что пятерым бывшим полицейским, которые проходят по этому делу, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
2020-08-07T17:04:39+03:00
2020-08-07T17:04:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688905-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 07 августа 2020
Загрузка комментариев...