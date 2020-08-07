Адвокаты фигурантов дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках просят допросить министра внутренних дел

Однако, на стадии следствия им в этом отказали, — сказал агентству ТАСС защитник одного из обвиняемых Алексей Коврижкин. Он пояснил, что они хотели услышать от главы МВД Владимира Колокольцева ответы о причинах прекращения дела Голунова. Тем временем, как передает агентство Интерфакс, само расследование в отношении полицейских уже завершено. Ранее сообщалось, что пятерым бывшим полицейским, которые проходят по этому делу, предъявлены обвинения в окончательной редакции.