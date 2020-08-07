Замглавы ФАС предложил отложить включение в список жизненно необходимых лекарств препарат «Спинраза»

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев предложил отложить включение в список жизненно необходимых лекарств препарат «Спинраза». Он необходим для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Как пояснил в интервью агентству РИА Новости Нижегородцев, это лекарство невероятно дорогое, необходимо решить, откуда брать средства на его закупку. Как пояснила «Эху» директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, «Спинразу» необходимо срочно включать в перечень важнейших препаратов, поскольку от этого зависят жизни детей.

В России ежегодно диагностируют около 250 случаев заболевания спинальной мышечной атрофией. В начале недели включить препарат в список жизненно необходимых лекарств порекомендовала комиссия Минздрава. Между тем, представители антимонопольной службы, как передает агентство РИА Новости, этим вечером сказали, что ведомство не против включения «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств. Там лишь высказывали свои опасения на заседании профильной комиссии.