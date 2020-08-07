Около 20 человек взяты под стражу в Бейруте после взрыва в порту

Он произошел во вторник на складе, где хранились тысячи тонн аммиачной селитры.

В Министерстве информации Ливана подтвердили информацию о задержании 19 человек в рамках дела о взрыве. Об этом ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал ливанский телеканал Эл-би-си-ай. В числе задержанных бывшие и нынешние чиновники администрации столичного порта, где и произошел взрыв. В Министерстве сообщили, что в том случае, если расследование не принесет результатов, будет поставлен вопрос об инициировании в Совете министров международного расследования.

Напомним, что ранее Бейрут отказался от помощи иностранных экспертов.

Мощный взрыв прогремел 4 августа. Согласно основной версии, его спровоцировало возгорание, произошедшее в ходе сварочных работ на складе, где хранились тысячи тонн аммиачной селитры. Президент Ливана Мишель Аун сегодня заявил, что причину еще не установили, рассматриваются и другие версии, в частности есть вероятность, что это было вмешательство извне – например, ракетный удар. Аун подчеркнул, что виновные от правосудия не уйдут.

Взрывная волна повредила сотни домов, 300 тысяч человек остались без крова. Пострадали более 5 тысяч человек, погибли по меньшей мере 150. Спасательные работы продолжаются