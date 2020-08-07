Матч за Суперкубок России по футболу уже менее чем через 2,5 часа должен начаться на московском стадионе «ВЭБ-Арена»

Матч за Суперкубок России по футболу уже менее чем через два с половиной часа должен начаться на московском стадионе «ВЭБ-Арена». Здесь встретятся чемпион России и обладатель кубка питерский «Зенит», а также московский «Локомотив», который занял второе место в премьер-лиге.
2020-08-07T16:33:24+03:00
2020-08-07T16:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 07 августа 2020
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