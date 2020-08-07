235 мигрантов пытались попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш

Для этого они использовали 17 лодок. Их перехватила британская береговая охрана и пограничная служба. В МВД королевства назвали рекордным количество задержанных нелегалов за сутки. Неделю назад, как передает ВВС, переправиться в Британию пытались не менее 202 мигрантов. По данным МВД, с начала года Ла-Манш незаконно пересекли почти 4 тысяч человек.
2020-08-07T16:33:00+03:00
2020-08-07T16:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 07 августа 2020
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