235 мигрантов пытались попасть в Великобританию через пролив Ла-Манш

Для этого они использовали 17 лодок. Их перехватила британская береговая охрана и пограничная служба. В МВД королевства назвали рекордным количество задержанных нелегалов за сутки. Неделю назад, как передает ВВС, переправиться в Британию пытались не менее 202 мигрантов. По данным МВД, с начала года Ла-Манш незаконно пересекли почти 4 тысяч человек.