Следственный комитет завершил расследование против бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова

Об этом агентству «Интерфакс» сказал адвокат одного из обвиняемых Алексей Губкин. Ранее источник агентства рассказал, что фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. Однако, по словам собеседника «Интерфакс», заказчика преступления следствие не установило. В деле о подброшенных журналисту наркотиках фигурируют пятеро бывших полицейских из УВД по западному округу Москвы.