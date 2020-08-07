Суд в Минске арестовал на 10 суток двух звукооператоров, которые включили песню «Перемен» группы «Кино» на организованном властями мероприятии. Кирилла Голанова и Владислава Соколовского призвали виновными в мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

Накануне в Минске проходил день открытых дверей учреждения дополнительного образования. В то же время, власти отменили митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Тогда сторонники оппозиционного кандидата собрались на дне открытых дверей, после чего звукорежиссеры, которые работали на мероприятии, включили песню.