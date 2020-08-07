Новый разлив топлива произошел в Норильске

Это произошло, по сведениям Росприроднадзора, во время работ по ликвидации последствий аварии, которая произошла на ТЭЦ-3 в конце мая. При перекачке смеси из резервуара возле реки Амбарная оборвался гибкий трубопровод, пояснили в компании «Норникель», которой принадлежит аварийная ТЭЦ. Представители компании говорят, что в воду попали до 250 л топлива.
2020-08-07T16:31:51+03:00
2020-08-07T16:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 07 августа 2020
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