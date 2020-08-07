ТАСС: Самолет «Сухой Суперджет» подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву

Самолет «Сухой Суперджет», как передает агентство ТАСС, подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Это случилось за полчаса до посадки в Шереметьево, — говорит источник в авиационных службах. По предварительным данным, речь может идти о технической неисправности. Других подробностей агентство пока не приводит.
2020-08-07T16:31:27+03:00
2020-08-07T16:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 07 августа 2020
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