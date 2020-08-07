Мещанский суд Москвы на 90 дней приостановил работу премиум-такси Wheely, — сообщает издание «Медуза» со ссылкой на представителя сервиса. Московская прокуратура в конце мая сообщила о нарушениях в работе Wheely. Сервис отказался передавать в московский департамент транспорта геолокационные данные и сведения о водителях. По словам представителя компании, решение суда будет обжаловано.