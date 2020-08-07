В Норильске произошел еще один разлив топлива

На этот раз при устранении последствии предыдущей аварии.

Очередной разлив топливно-водяной смеси произошел на предприятии АО «НТЭК», которое принадлежит «Норникелю». Как сообщает агентство «Интерфакс», от ста до двухсот пятидесяти литров вещества попало на рельеф местности, а затем и в реку Амбарную, которая протекает по Таймырскому Долгано-Ненецкому району. В компании объявили, что сейчас разлив локализован, трубопровод отключён и зачистка участка, на котором произошла авария, уже началась.

Тем временем в Енисейском управлении Росприроднадзора сказали «Интерфаксу», что ситуацию взяли под контроль. В ведомстве также подтвердили информацию компании «Норникеля» о том, новый разлив произошел во время работ по ликвидации последствий одной из предыдущих аварий.

В данном случае речь идёт об инциденте, который произошел 29-ого мая на Теплоэлектроцентрали под Норильском. Тогда в реки Красноярского края попала примерно двадцать одна тонна топлива. По оценке Росприроднадзора ущерб от той аварии составил более ста сорока семи миллиардов рублей.

Ранее один из крупнейших акционеров «Норникеля», компания «Русал» предлагала сменить руководство корпорации из-за повторяющихся аварий на Таймыре. Авторы обращения утверждали, что о происходящее заставляет усомниться в компетентности нынешнего менеджмента.