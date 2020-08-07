СК Белоруссии обвинил политтехнолога Виталия Шклярова в организации «грубых нарушений общественного порядка»

Следственный комитет Белоруссии обвинил политтехнолога Виталия Шклярова в организации «грубых нарушений общественного порядка» и оставил под арестом. Об этом «Эху» рассказал адвокат Антон Гашинский.

«Виталию Шклярову предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 УК республики Беларусь – это участие в организации массовых беспорядков, сопряженных с нарушением работы транспорта, причинения насилия сотрудникам правоохранительных органов и так далее. Ответственность за данное преступление предусматривает от штрафа до трех лет лишения свободы. Это дает основание его в дальнейшем содержать под стражей до двух месяцев», — сказал он.

Адвокат добавил, что В.Шкляров полностью отрицает свою причастность к совершению данного преступления, и полагает, что его преследование политически мотивировано.

А.Гашинский также подчеркнул, что защита намерена обжаловать содержание политтехнолога под стражей и в ближайшее время будет собирать доказательства его невиновности.

Белорусские власти считают, что Шкляров работал на Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться в президенты, однако, в результате, оказался в СИЗО. 44-летний Шкляров родом из Белоруссии. В последнее время он работал в США, а на родину приехал в начале июля.