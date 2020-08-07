Президенты России и Белоруссии договорились найти истинные причины конфликта вокруг задержания россиян в Минске, найти виновных и привлечь к ответственности. Как утверждают в Минске, телефонный разговор состоялся по инициативе Владимира Путина. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин заявил о «необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих лиц, которые могут навредить отношениям России и Белоруссии».

Сегодня газета «Комсомольская правда» сообщила, что задержание россиян в Белоруссии – это провокация Киева. Газета ссылается на источник в российских спецслужбах.

Политолог Михаил Виноградов считает, что задержание россиян укрепило позиции Александра Лукашенко перед выборами. Чья это была провокация – неизвестно, — добавил Виноградов.

Сегодня же российский Следственный комитет начал проверку по факту задержания россиян в Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.