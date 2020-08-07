Следственный комитет начал проверку обстоятельств задержания в Белоруссии 33 россиян, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, после тщательного анализа Следственный комитет даст соответствующую правовую оценку.

Белорусские власти подозревают задержанных в намерении организовать массовые беспорядки.

Президенты России и Белоруссии в телефонном разговоре договорились установить истинные причины задержания россиян в Минске, найти виновных и привлечь их к ответственности, — сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Отмечается, что инициатором разговора был Владимир Путин.