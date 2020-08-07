Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микро-спутников Starlink

Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане примерно через восемь с половиной минут после запуска. Ожидается, что сеть Starlink обеспечит повсеместный доступ к интернету по стандарту 5G. По оценкам компании, для реализации проекта необходимо 12 тысяч спутников. К настоящему моменту на орбиту выведено около шестисот.