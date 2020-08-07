Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет региональным чиновникам летать бизнес-классом

Проект соответствующего постановления размещен на краевом портале правовой информации. На него обратило внимание «МБХ медиа». Запрет оплачивать из бюджета полеты бизнес-классом чиновников правительства Хабаровского края ввел бывший губернатор Сергей Фургал.
2020-08-07T15:32:17+03:00
2020-08-07T15:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 07 августа 2020
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