Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет региональным чиновникам летать бизнес-классом

Проект соответствующего постановления размещен на краевом портале правовой информации. На него обратило внимание «МБХ медиа». Запрет оплачивать из бюджета полеты бизнес-классом чиновников правительства Хабаровского края ввел бывший губернатор Сергей Фургал.