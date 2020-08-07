Завтра на Воробьевых горах откроется воздушная трасса над Москвой-рекой, рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент ассоциации «Новая лига» Екатерина Селяметова.

«Этот аттракцион – это воздушный полет над рекой. Мы его называем «Расправь крылья». Когда ты отрываешься от площадки Воробьевых гор, пролетаешь над парком Воробьевы горы, пролетаешь над рекой и оказываешься в Лужниках. Это самые прекрасные 60 секунд жизни, которые можно испытать сейчас в Москве, абсолютно без стресса, без страха. Он абсолютно безопасный», — отметила она.