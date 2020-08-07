Более 100 детей в Москве и Московской области нуждаются в препарате для лечения СМА «Спинраза»

Более 100 детей в Москве и Московской области нуждаются в дорогостоящем препарате для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинраза». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«В детском хосписе «Дом с маяком» мы обслуживаем только детей в Москве и Московской области. Более ста детей болеют СМА и они, к сожалению, умирают, каждый месяц кто-то из детей умирают. «Спинраза» могла бы сделать так, чтобы эти дети не умирали, жили, ходили в школу, ездили летом на море», — сказала она.

Ранее замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев предложил отложить включение «Спинразы» в список жизненно необходимых лекарств, поскольку она «невероятно дорогая».

В начале августа Минздрав рекомендовал внести «Спинразу» в список жизненно жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.