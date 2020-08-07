Правительство Петербурга и главы комитетов осенью должны завести аккаунты соцсетях

Смольный готовит соответствующее распоряжение.

Согласно проекту распоряжения, речь идет о Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Каждую неделю от чиновника будут ждать минимум один пост в каждой из этих соцсЕтей. А на странице какого-нибудь комитета рекомендуется делать не менее пяти пОстов в неделю. Госслужащим рекомендуют обойтись без «чиновничьего языка». Также, разумеется, запрещены оскорбления, эмоциональные и негативные высказывания, фразы, нарушающие законы или публикации, нарушающие авторские права. ПОсты желательно подкреплять фотографиями, видео, инфографикой и прочим. Защитой аккаунтов займется комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Напомню, в свое время соцсетями пользовался бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. У него есть аккаунт в Twitter, который он, впрочем, забросил. До сих пор активно пользуется Facebook бывший вице-губернатор Игорь Албин. Официальная страница есть и у действующего губернатора Александра Беглова. Правда, некоторые горожане жалуются, что их банят там за критику. Отмечу также, Смольный живее стал уходить в Сеть еще с предвыборной кампании Беглова. Таковы оказались установки нанятых политтехнологов. Это одно из существенных отличий команды нового губернатора от прошлого, который сторонился публичности.

Согласно проекту распоряжения, сотрудников, которые станут контролировать и вести соцсети, чиновники Смольного должны представить уже к 1 октября.