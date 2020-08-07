Франция, Германия и Польша призвали власти Белоруссии провести честные выборы и освободить политических заключенных

В совместном заявлении министерств иностранных дел трех стран, которое распространили в Париже, говорится о том, что проведение подлинного социального и инклюзивного диалога — это единственный путь укрепления независимости Белоруссии. Это уже не первый призыв к белорусскому руководству. Накануне Сенат США единогласно принял заявление в котором правление Александра Лукашенко назвали недемократической диктатурой и осудили политически мотивированные аресты представителей оппозиции. В июне, уехавший в Россию Валерий Цепкало, которому отказали в регистрации в качестве кандидата, обратился к властям 32 стран, в том числе вышеперечисленных, с просьбой обратить внимание на «антинародную политику белорусского режима» и оказать содействие в проведении честных выборов в стране.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье. Александр Лукашенко будет баллотироваться на шестой срок. Он возглавляет страну с 1994 года.