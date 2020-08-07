Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко задержание 33 россиян

Телефонный разговор, подчеркивают в Минске, состоялся по инициативе российского президента. В Кремле акцент на этом делать не стали.

Центральной темой переговоров стал арест бойцов ЧВК Вагнер, которых обвинили в подготовке беспорядков в Белоруссии. Как следует из сообщения Кремля, в ходе разговора, цитата «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран». При этом Путин, как сообщается, подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке. Президенты обсуждали и необходимость противостоять негативным действиям третьих сил, которые могут привести к ухудшению двустороннего взаимодействия. Что подразумевалось под «третьими силами», не уточняется. Стороны также договорились изучить факты относительно задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности. Обсуждались и другие вопросы развития «братских российско-белорусских отношений», отметили в Кремле. Напомним, что Лукашенко ранее говорил, что Москва променяла братские отношения с Минском на партнерские.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Сейчас в стране идет досрочное голосование.