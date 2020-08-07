В ФАС считают, что включение препарата «Спинраза» в перечень жизненно-важных лекарств стоит отложить

В Федеральной антимонопольной службе считают, что включение препарата «Спинраза» в перечень жизненно-важных лекарств стоит отложить. Замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев сказал, что «Спинраза» невероятно дорогая и нужно время, чтобы решить, откуда брать деньги. Это лекарство используется для лечения спинальной мышечной атрофии. Это единственное лекарство для таких больных, зарегистрированное в России.

Глава благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко раскритиковала предложение замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофея Нижегородцева отложить включение препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Спинразы» в перечень жизненно необходимых лекарств. «Мне кажется, что очень нехорошо постфактум еще раз пытаться внести отсрочку по вопросу, относительно которого орган, на который возложены полномочия принимать решения относительно целесообразности включения в перечень одного или другого препарата, уже принял решение. Решение комиссии было за то, чтобы включить. И мы считаем, что решение комиссии было принято правильно», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы». О.Германенко признала, что «Спинраза» — очень дорогостоящий препарат: одна инъекция стоит почти 8 миллионов рублей. Однако, подчеркнула она, на сегодняшний день у регионов уже есть обязательства по обеспечению пациентов «Спинразой» за счет бюджета. При этом включение «Спинразы» в перечень жизненно необходимых препаратов позволит установить предельную отпускную цену на этот препарат, снизив ее на два миллиона рублей, указала О.Германенко. «При включении в перечень я не вижу, как мы усугубим ситуацию в регионах, когда сегодня они обязаны обеспечить тех же самых пациентов за 7,8 миллионов, а после включения – будут обязаны за 5 с небольшим миллионов рублей», — заключила она.