Палмерстон, официальный кот-мышелов Министерства иностранных дел Великобритании, вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Такое сообщение распространил Форин офис. В аккаунте Палмерстона в Твиттере также размещено его «официальное прошение» об отставке. На время карантина, введенного в Великобритании в конце марта из-за вспышки коронавируса, кота взял к себе один из сотрудников МИДа. Теперь кот будет жить в загородном доме.