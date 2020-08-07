Палмерстон, официальный кот-мышелов Министерства иностранных дел Великобритании, вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Такое сообщение распространил Форин офис. В аккаунте Палмерстона в Твиттере также размещено его «официальное прошение» об отставке. На время карантина, введенного в Великобритании в конце марта из-за вспышки коронавируса, кота взял к себе один из сотрудников МИДа. Теперь кот будет жить в загородном доме.
2020-08-07T14:36:40+03:00
2020-08-07T14:36:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 07 августа 2020
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