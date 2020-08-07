Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нелегальных иммигрантов биологической угрозой

По его мнению, некоторые могут быть инфицированы COVID-19. Орбан считает, что всех прибывающих в страну нужно рассматривать как потенциальных носителей коронавируса. В Венгрии, где проживает примерно 10 миллиона человек, за время пандемии зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения, 602 человека скончались.