Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нелегальных иммигрантов биологической угрозой

По его мнению, некоторые могут быть инфицированы COVID-19. Орбан считает, что всех прибывающих в страну нужно рассматривать как потенциальных носителей коронавируса. В Венгрии, где проживает примерно 10 миллиона человек, за время пандемии зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения, 602 человека скончались.
2020-08-07T14:36:15+03:00
2020-08-07T14:36:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 07 августа 2020
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