Вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и пожилые люди, — сообщили в Министерстве здравоохранения. Точная дата регистрации вакцины пока неизвестна. Необходимые документы, включая данные клинических исследований, сейчас на экспертизе. Речь идет о вакцине, разработанной центром имени Гамалеи, — уточняет Интерфакс.