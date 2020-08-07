Вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и пожилые люди, — сообщили в Министерстве здравоохранения. Точная дата регистрации вакцины пока неизвестна. Необходимые документы, включая данные клинических исследований, сейчас на экспертизе. Речь идет о вакцине, разработанной центром имени Гамалеи, — уточняет Интерфакс.
2020-08-07T14:35:58+03:00
2020-08-07T14:35:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 07 августа 2020
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