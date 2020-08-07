Прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о сбросе в тундру сточных вод из рудника «Норникеля» на Таймыре

Прокуратура Красноярского края начала проверку в связи с сообщениями в соцсетях о сбросе в тундру сточных вод из рудника «Норникеля» на Таймыре. В пресс-службе заполярного филиала «Норникеля» Интерфаксу сказали, что сброс был санкционированным и есть соответствующее разрешение. Компания подчеркивает, что производственный экологический контроль осуществляется в полном объеме. Видео сброса отходов очевидцы опубликовали сегодня в YouTube. На кадрах видно, как мутная жидкость серого цвета стекает в ручей, оставляя не земле грязные пятна.