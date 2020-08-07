Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии и призывают белорусские власти обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран. Париж, Берлин и Варшава также призвали Минск освободить политических заключенных.