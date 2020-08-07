Частная космическая компания Space X отправила в космос очередную партию спутников в рамках проекта Starlink

Теперь их там почти шесть сотен.

На мысе Канаверал во Флориде произошел уже десятый успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников, которые нужны для развёртывания системы глобального доступа к интернету. Реализацию проекта Starlink начали еще в феврале 2018-ого года. Учитывая сегодняшний груз, на орбите в общей сложности находятся 595 таких спутников. Компания Space X планирует выводить их в космос каждые несколько недель. Для стабильной работы по всему миру ей необходимо порядка двенадцати тысяч подобных аппаратов. Американская федеральная комиссия по связи уже выдала компании все необходимые разрешения для реализации этого плана.

В самой компании отмечают, что программа Starlink позволит наладить продажу доступа в интернет по всему миру, а вырученные от этого средства пойдут на их проект колонизации Марса. Тем не менее, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что Space X является подрядчиком Пентагона, а эту систему будут использовать в том числе и в военных целях.

Ранее на программу Stalink также жаловались и астрономы. Специалисты утверждали, что из-за большого количества спутников становится затруднительно вести наблюдение за отдалёнными звёздами.