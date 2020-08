Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении санкций против китайских онлайн-сервисов TikTok и WeChat

Их ранее заподозрили в слежке за пользователями.

Своим решением Дональд Трамп запретил любым компаниям, которые имеют отношение к Штатам, вести какие либо дела с TikTok и WeChat, — пишет американская The Wall Street Journal. В документах также говорится, что оба сервиса могут следить за пользователями и даже передавать информацию китайским властям. Между тем, The New York Times приводит слова аналитиков Белого Дома, которые говорили, что приложения могут быть использованы Пекином для ведения информационной и пропагандистской войны против США.

Reuters напоминает, TikTok по сути является развлекательным приложением, то Weсhat активно используют китайские бизнесмены и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами. Объясняется это в том числе тем, что другие популярные мессенджеры, вроде WhatsApp, в Китае официально запрещены.

Британская The Guardian идёт дальше и подчеркивает, что если за ближайшее время сервисы не будут выкуплены компаниями, на которых у Пекина нет влияния, их действие запретят на территории США. То есть, как пишет издание, — это разрушит коммуникацию между китайскими и американскими гражданами. Другой платформы у них попросту не будет. На этом фоне, как сообщают агентства во Bloomberg и телеканал CNN, акции компаний, против которых Трамп ввёл санкции, резко упали на азиатских биржах.

Американский сенат также единогласно одобрил законопроект, запрещающий госслужащим использовать китайское приложение TikTok на государственных устройствах.