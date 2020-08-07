В столице Ливана произошли беспорядки

Антиправительственную акцию полиция разгоняла слезоточивым газом. Между тем, в Бейруте продолжается поисково-спасательная операция после взрыва в порту. По последним данным, погибли почти 160 человек, более 5-ти тысяч пострадали.

Протестные акции с требованием отставки правительства в Бейруте вызваны не только многочисленными жертвами и разрушениями после взрыва в порту столицы Ливана, но и сложной экономической ситуацией в стране. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» арабист, востоковед, советник директора Российского института стратегичеcких исследований (РИСИ) Елена Супонина. «Не хватает продовольствия, растет безработица, все это усугубила пандемия коронавируса и ожесточенные со стороны Америки экономические санкции. Экономическая обстановка ухудшается, политическая ситуация нестабильна, ливанцы просто-напросто боятся за свое будущее, которое они не видят», — сказала она. Е.Супонина добавила, что проблемы в Ливане накапливались на протяжении последних лет. В частности, долг государства превышает 90 миллиардов долларов. Она отметила, что в дальнейшем политическая ситуация в Ливане будет ухудшаться.