ФАС предложила отложить включение в перечень жизненно важных лекарств препарата «Спинраза»

Федеральная антимонопольная служба предложила отложить включение в перечень жизненно важных лекарств препарата «Спинраза» — он дает шанс на жизнь людям со спинальной мышечной атрофией.

«Спинраза» «невероятно дорогая», — отметил зам руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев в беседе с агентством РИА Новости. Источники финансирования, по его словам еще только предстоит определить. Поэтому в ведомстве советуют пока не включать препарат в перечень жизненно важных лекарств. У Комиссии Минздрава – другое мнение. Она ранее выступила за включение «Спинразы», при этом окончательное решение примет правительство. «Спинраза» необходима людям со спинальной мышечной атрофией, эта болезнь постепенно угнетает моторные функции, человек может перестать двигаться и даже дышать.

В мире всего несколько препаратов, которые используются для того, чтобы замедлить или приостанавливать развитие СМА. В России зарегистрирован только один – «Спинраза». И сделано это было только в прошлом году. При этом в стране живет несколько тысяч человек с таким диагнозом. Лечение одного человека ежегодно обходится в десятки миллионов рублей, такая терапия необходима на протяжении всей жизни.

Отмечу, что Тимофея Нижегородцева на должность замглавы ФАС назначили всего несколько дней назад