Многие российские артисты отказались от выступления в Белоруссии за день до выборов

В Минске ранее сообщали, что 8-го августа в 13-ти крупных городах пойдут бесплатные концерты «За Беларусь». Леонид Агутин пишет в Инстаграме, что отказаться от участия в мероприятиях его призывают сами жители Белоруссии. Юлиана Караулова ссылается на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Пиар-менеджер группы «Дискотека Авария» Алена Медзиновская объяснила отказ нежеланием участвовать в политической акции.

От участия в концертах отказались также Стас Пьеха и группа «Кар-мэн».

Российские исполнители отказывают от поездки в Белоруссию, исходя из собственных интересов, — уверен музыкальный критик Артемий Троицкий.

Российские власти пока отказ артистов приезжать на концерты в Белоруссии не прокомментировали.