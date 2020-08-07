«КП» и гостелеканалы утверждают, что арестованные россияне стали жертвами провокации украинских спецслужб

Газета «Комсомольская правда» и государственные телеканалы выдвинули версию о том, что россияне арестованные в Белоруссии, стали жертвами провокации украинских спецслужб.

Россияне, как пишет газета «Комсомольская правда», хотели подзаработать на охране объектов за рубежом, а их «использовали втёмную». По версии издания это могла сделать Служба безопасности Украины, чтобы схватить бойцов частной военной компании Вагнер, которые приехали в Белоруссию. Их газета называет бывшими сотрудниками ЧВК. Вербовка группы по данным издания началась со звонка из Сирии, россиянам предложили охранять нефтяные объекты в этой стране, рассказал изданию анонимный сотрудник российских компетентных органов. Он рассказал детали переговоров и назвал имя звонившего.



Одного из ветеранов боевых действий в Донбассе Антона Миляева с позывным «Шаман» звонивший, как пишет Комсомолка, так к себе расположил, что он вызвался помочь найти и направить группу для работы за рубежом. Сначала планировалось, что в Сирию поедут 90 человек, позже Миляеву предложили увеличить её вдвое. После гибели заказчика в Сирии новый куратор связался с Миляевым уже с венесуэльского номера как пишет газета и предложил направить на объекты Роснефти в Венесуэле те же 180 человек. Вылет планировался из Минска через Стамбул затем в Гавану и Каракас. 15 июля — за 10 дней до вылета Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет на рейс турецкой авиакомпании. Газеты утверждает, что билеты покупались на Украине и за этим стояли спецслужбы страны. Билеты первой группы россиян, которая отправилась в Минск, аннулировали и перебронировали на 30е число. Затем по версии газеты бронь отменили и на этот день. Россияне об этом ничего не знали. Комсомолка утверждает, что украинские спецслужбы, с которыми тесно контактировали их белорусские коллеги, сообщили им якобы о приезде в страну неких диверсантов, после этого россиян задержали.

В Роснефти категорически отрицают свою причастность к событиям, о которых идёт речь в статье Комсомольской правды. Там назвали вымыслом и провокацией все упоминания в адрес нефтяной компании и ее сотрудников.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами. Об этом только что сообщил Кремль. Согласно официальным сообщениям, в ходе разговора было подчеркнуто, что Россия заинтересована в сохранении стабильной ситуации в Белоруссии и проведении выборов в спокойной обстановке.