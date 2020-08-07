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13:34, 07 августа 2020

Генеральная прокуратура требует изъять у бывшего министра Михаила Абызова имущество на 32,5 миллиарда рублей

Ведомство обратилось в Гагаринский суд Москвы. Бывший чиновник обвиняется в организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и хищениях. Сам Абызов отвергает все обвинения. Всего в уголовном деле 9 фигурантов. Некоторые объявлены в международный розыск, — напоминает «Коммерсантъ».



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