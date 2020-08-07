Некоторые российские артисты отказались выступать на бесплатных концертах в Белоруссии

Некоторые российские артисты отказались выступать на бесплатных концертах, которые пройдут по всей Белоруссии за день до президентских выборов, — сообщают издание «Наша нива» и другие белорусские СМИ. Сами артисты в социальных сетях подтверждают эту информацию. В частности, под разными предлогами отказываются ехать в Белоруссию Леонид Агутин и Стас Пьеха, Григорий Лепс, группа «Кар-мэн».

От участия в концертах отказались и американские рэп-исполнители – в частности, музыканты Тайга и Сейнт-Джон считают, что сейчас не лучшее врем ядля публичных выступлений.

Тем временем, вчера в Минске задержали двух звукорежиссеров, которые включили песню Цоя «Перемен» на провластном митинге в Минске. Как сообщает «Медиазона», в минском суде сейчас проходит заседание по делу Кирилла Галанова. Суд над другим задержанным, Владиславом Соколовский пройдет позже.