«Роснефть» назвала вымыслом утверждения о причастности компании к событиям в Белоруссии

«Роснефть» назвала вымыслом и провокацией утверждения о причастности компании, ее дочерних структур и сотрудников к событиям в Белоруссии. Сегодня «Комсомольская правда» сообщила, ссылаясь на источник в российских спецслужбах, что задержание 33-х россиян в Белоруссии спровоцировала Служба безопасности Украины. в публикации утверждалось, что в процессе поиска людей в группу некие кураторы выдавали себя за сотрудников «Роснефти». Они искали охранников для нефтяных объектов компании за рубежом. «Роснефть» в своем заявлении называет грубой подделкой подписи бывшего руководителя ее «дочки» Сергея Рустамова, а также печати и реквизиты компании.
2020-08-07T13:32:57+03:00
2020-08-07T13:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 07 августа 2020
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