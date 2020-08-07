ФАС предлагает отложить включение препарата «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба предлагает отложить включение препарата «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств. Зам.руководителя ведомства Тимофей Нижегородцев заявил РИА, что препарат очень дорогой. Необходимо определить дополнительные источники финансирования, так как нельзя увеличивать дефицит региональных бюджетов.

«Спинраза» – единственное лекарство для больных со спинальной мышечной атрофией, зарегистрированное в России. Одна ампула стоит порядка 100 тысяч евро. В России живут от 2-х до 3-х тысяч пациентов с таким диагнозом, однако, по данным фонда «Семьи СМА» терапию получают не более 100 человек. Препарат необходимо вводить в течение всей жизни.

Ранее комиссия Минздрава рекомендовала включить это лекарство в перечень жизненно необходимых на 2021-й год.