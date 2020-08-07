Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг впервые заработал больше ста миллиардов долларов

Разбогатеть ещё больше одному и без того самых состоятельных в мире людей Марку Цукербергу помог запущенный им недавно в инстаграме новый сервис Reels, он позволяет создавать 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями. Его называют аналогом китайского приложения TikTok. Теперь доход Цукерберга агентство Bloomberg оценивает в 100 с лишним миллиардов долларов. Помимо основателя компании Facebook суммами, которые превышают эту огромную цифру, могут похвастаться только два человека в мире. Глава компании Amazon Джефф Безос — у него 190 миллиардов долларов и основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивают в 120 миллиардов. Владельцам крупнейших технологических компаний этот год позволил получать значительный доход, поскольку из-за пандемии коронавируса люди проводят всё больше времени в интернете, пишет Bloomberg. По его данным рыночная оценка крупнейших технологических компаний — Apple, Amazon, Facebook и Microsoft — сейчас эквивалентна примерно 30-ти процентам ВВП США. Этот показатель вырос вдвое примерно за полтора года.

По данным журнала Forbes, Марк Цукерберг в рейтинге миллиардеров сейчас занимает четвертую строчку. По объёму состояния на третьем месте находится французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Их доход деловое издание оценило в 104 миллиарда долларов.