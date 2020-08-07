В Пресненском суде Москвы свидетели ДТП подтверждают, что за рулем джипа находился именно Ефремов

В Пресненском суде Москвы свидетели ДТП на Смоленской площади подтверждают, что за рулем джипа находился именно Михаил Ефремов. Сегодня третий день процесса, к которому привлечено повышенное внимание. У входа в здание суда находятся десятки журналистов и съемочных групп. Адвокат потерпевших Александр Добровинский обвинил сотрудников СМИ в том, что они в основном рассказывают о незначительных деталях дела.
2020-08-07T13:04:06+03:00
2020-08-07T13:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 07 августа 2020
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