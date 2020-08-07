«Комсомольская правда»: К аресту бойцов ЧВК Вагнер в Белоруссии могут быть причастны спецслужбы Украины

К аресту бойцов ЧВК Вагнер в Белоруссии, по данным газеты «Комсомольская правда», могут быть причастны спецслужбы Украины. 33 россиянина задержали в конце июля, их подозревают в подготовке к массовым беспорядкам.

«Провокацией спецлужб» называет арест россиян «Комсомольская правда». Издание со ссылкой на источник в российских спецслужбах пишет, что в Минске они оказались в связи с предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии, позже планы якобы изменились – бойцы должны были отправиться в Венесуэлу для работы на проектах «Роснефти». Согласился набрать группу в 180 человек для работы один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман»). Его кураторы, звонившие, как оказалось позже, с виртуальных номеров, несколько раз менялись. Первая партия людей, в которой были в основном те, кто ранее имел украинское гражданство и воевал в Донбассе, должна была вылететь в Каракас в конце июля. Билеты, пишет КП, как выяснилось позднее, были куплены на Украине, вероятно, к этому причастна СБУ. Газета пишет, что белорусские спецслужбы находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде «диверсантов» – так россиян и задержали. Таким образом, утверждает издание, СБУ пыталась задеть ЧВК Вагнер и Роснефть, а также добиться экстрадиции россиян на Украину.

«Комсомольская правда» отмечает, что, по ее данным, материалы по этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет